Israele, Sapir Berman primo arbitro transgender: “Soffrivo e sono uscita allo scoperto”

Parlando ai giornalisti presenti allo stadio Ramat Gan, base della Federcalcio israeliana, la 26enne ha deciso di raccontare la sua posizione: "Mi sono sempre vista come una donna, fin dalla giovane età", ha rivelato Sapir Berman, il cui nome di nascita era 'Sagi'. "Avevo capito che la società non mi avrebbe accettato, non sarebbe stata dalla mia parte, quindi ho continuato così per quasi 26 anni". Ma poi il cambiamento: "Soffrivo, ho deciso di uscire allo scoperto e di mostrare chi sono, prima di tutto a me stessa, per la mia anima. Mi sono sempre sentita una donna, calciatori e tifosi hanno cominciato a rivolgersi a me al femminile".