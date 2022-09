Istanbul Basaksehir-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la seconda giornata di Conference League.

Redazione ITASportPress

Istanbul Basaksehir-Fiorentina si gioca oggi, giovedì 15 settembre alle 21 per la seconda giornata di Conference League. La sfida vedrà i turchi con l'ex Serie A Okaka combattere contro la Viola di Vincenzo Italiano.

Istanbul Basaksehir-Fiorentina, le ultime

Dopo il pareggio contro il Rigas nella prima giornata e la sconfitta in campionato, la Fiorentina spera e vuole centrare la vittoria. Per farlo dovrebbe affidarsi a Cabral in avanti con Jovic inizialmente in panchina. Con lui sul terreno di gioco Saponara e Ikoné. In porta Gollini. I padroni di casa dell'Istanbul Basaksehir dovrebbero affidarsi, invece, al tridente composto da Traoré, Gurler e Okaka.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Istanbul Basaksehir-Fiorentina potrà essere vista in diretta tv e streaming in diverse modalità. Il match di Conference League sarà trasmesso in TV in chiaro su TV8 e da Sky, sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). La gara si potrà vedere in televisione anche su DAZN, con i possessori di Smart TV che potranno collegarsi all'app mentre gli altri potranno sfruttare dispositivi come Xbox, Playstation, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per vedere in streaming la sfida tra la squadra italiana e quella turca basterà collegarsi alle applicazioni di DAZN e Sky Go, oppure al sito tv8.it. Il match sarà disponibile anche su NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.