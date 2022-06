Italia-Argentina, alla Finalissima c’era anche Maradona: lo scatto diventato virale

Uno scatto pubblicato dalla fotografa professionista Sara Aribò è diventato virale: per i tifosi allo stadio di Wembley per la Finalissima c'era anche Diego Armando Maradona

Sono passati diversi giorni da Italia-Argentina , la Finalissima tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Eppure, nelle ultime ore, quel match è tornato in trend sui social e il motivo è una foto di una nota fotografa, Sara Aribò , che sui social ha mostrato qualche suo scatto della serata di Wembley. Una serie di immagini in bianco e nero tra cui, all'improvviso, appare anche Diego Armando Maradona .

Ebbene sì, perché in una foto che vedeva in un primo piano sfuocato Lionel Messi e il pubblico alle sue spalle nitido (una scelta voluta), ecco che tanti tifosi hanno avuto un occhio davvero attento trovando tra il pubblico la sagoma del Pibe de Oro. Sembra essere davvero Maradona quello seduto insieme agli altri fan con tanto di cappellino e sguardo verso il basso. "Il Diez è vivo", "Maradona era alla Finalissima", ma soprattutto "elijo creer" ovvero "scelgo di credere" col riferimento chiaro al fatto che il campione argentino possa ancora essere vivo o semplicemente sia apparso per vedere l'Albiceleste.