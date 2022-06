Italia-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la Finalissima

Si gioca alle 20:45 la Finalissima a Wembley

Redazione ITASportPress

Italia-Argentina si gioca oggi, mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 21 per quella che è stata definita la Finalissima. Il match vedrà i campioni d'Europa in carica contro i vincitori della Copa America. Sarà l'occasione per vedere Lionel Messi contro la Nazionale italiana. Le due squadre si affronteranno a Wembley.

Italia-Argentina, probabili formazioni

Alcune defezioni in casa Italia dove non sarà presente Ciro Immobile, out dai convocati per un problema fisico. Spazio a Belotti e Raspadori con Insigne e Bernardeschi che dovrebbero giocarsi un posto. Anche a centrocampo out Verratti che non si è allenato, al suo posto Pessina con Barella e Jorginho. In difesa sarà l'ultima passerella per Giorgio Chiellini. Nell'Argentina spazio ai big Messi, Di Maria e Lautaro Martinez. Diversi i giocatori di Serie A o ex che saranno in campo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, N.Gonzalez; Messi, Lautaro Martínez, Di María. Ct. Scaloni.

Dove vederla

Italia-Argentina si disputerà come anticipato, oggi mercoledì 1° giugno 2022, nel palcoscenico dello Stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra. Il fischio di inizio della gara è previsto alle ore 20.45.

La Finalissima sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai, per l'esattezza su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre. La partita potrà essere vista anche in streaming live. Per farlo occorrerà collegarsi su Rai Play, la piattaforma web della tv pubblica. Per vedere la partita degli Azzurri su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale del servizio, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.