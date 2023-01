Italia, arriva la nuova maglia: nel video di lancio Donnarumma, Rosucci, Del Piero e… Blanco

Ecco le maglia Home e Away della Nazionale italiana.

Redazione ITASportPress

Inizia una nuova era per l'Italia del calcio. La Nazionale azzurra ha presentato in questi minuti la nuova maglia targata Adidas, nuovo sponsor tecnico della squadra.

I profili social ufficiali della FIGC e della Nazionale, così come quello del marchio tedesco hanno presentato la nuova divisa da gioco (kit home e kit away) che accompagnerà la formazione di Roberto Mancini e non solo. "Le promesse del futuro incontrano i grandi del passato, alla ricerca del simbolo e dell’anima del calcio italiano", si legge nel testo condiviso sui social. Nel video usato per il lancio della maglia, oltre a Donnarumma, Rosucci e Del Piero anche il noto cantante Blanco.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) presenta oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, creata in collaborazione con adidas. A partire dal 1° gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi, la FIGC ha come partner ufficiale adidas, che veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer ed e-sports)", si legge nel comunicato.

E ancora: "La nuova maglia ‘Home’ sarà indossata sul campo domani, mercoledì 18 gennaio, nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile".