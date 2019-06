Italia-Belgio U21, le probabili formazioni: tridente dei sogni per Di Biagio

Una partita da non sbagliare. Italia-Belgio, bivio decisivo per la squadra Under21 di Di Biagio per proseguire l’avventura nell’Europeo. Contro il Belgio, l’Italia si gioca il pass per le fasi sucessive del torneo. Attenzione, soprattutto, anche a cosa accade nell’altra partita del girone, quella tra Spagna e Polonia. Probabilmente, non basterà solamente vincere, ma l’obiettivo deve essere quello. Il ko degli azzurrini contro la Polonia ha complicato tutto, lasciando all’ultima gara del gruppo il verdetto. Difficile, ma non impossibile, il primo posto nel girone. L’altra via è essere la migliore seconda in assoluto dei tre gironi.

Italia-Belgio, le probabili formazioni – Out per squalifica Zaniolo, non arruolabile nemmeno Orsolini, per una sublussazione alla spalla. Rientra in difesa Calabresi che dovrebbe essere preferito ad Ajapong sulla corsia destra. In difesa con Mancini e Bastoni ci sarà uno tra Pezzella e Dimarco. Mandragora metronomo del centrocampo insieme a Barella e Pellegrini. Pochi dubbi in attacco: sarà ancora Cutrone il riferimento centrale. Con lui Kean e Chiesa. Dall’altra parte stop forzato per lo squalificato Faes. Nell’ultima gara del Belgio, già eliminato, ci saranno pochi cambi di formazione rispetto all’undici schierato contro la Spagna. Al centro della difesa ci sarà verosimilmente Bushiri al fianco di Bornauw, sigillati sulle corsie da Cools e Cobbaut. De Sart in rimonta su Heynen per un posto in mediana accanto a Bastien e Mangala. Verso la conferma in toto il tridente guidato da Lukebakio, completato sugli esterni da Schrijvers e Amuzu.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa. A disp.: Audero, Montipò, Bonifazi, Dimarco, Adjapong, Romagna, Tonali, Locatelli, Murgia, Bonazzoli. c.t.: Luigi Di Biagio.

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; De Sart, Bastien, Mangala; Schrijvers, Lukebakio, Amuzu. A disp.: Jackers, Teunckens, De Norre, Schryvers, Wouters, Heynen, Verschaeren, Saelemaekers, Mbenza, Leya Iseka, Oméonga. c.t.: Johan Walem.