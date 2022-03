Italia, Bonucci resta: “Voglio essere guida per i giovani”

Il difensore non lascia la Nazionale

Redazione ITASportPress

Leonardo Bonucci torna a parlare dopo la delusione per la disfatta dell'Italia contro la Macedonia del Nord nel playoff Mondiale. Il difensore della Juventus e della Nazionale vuole continuare il suo ciclo azzurro come confermato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia.

Il giocatore ha parlato al fianco del CT Roberto Mancini: "Non so quello che farà Giorgio, da parte mia c'è voglia di continuare per poter essere d'esempio e da guida per i tanti giovani che vestono questa maglia. Le 48 ore dopo l'eliminazione sono state veramente dure, un gruppo che ha fatto dell'entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi", ha detto Bonucci. "È stata la parte più dura, abbiamo cercato di sdrammatizzare dicendo che loro sono giovani e hanno diversi mondiali da giocare, che dovevano pensare a noi. Poi ha parlato il mister, ha messo un punto sul passato perché il futuro è adesso, bisogna partire per ricostruire quello che abbiamo ottenuto. Le basi ci sono".

E proprio sul commissario tecnico: "Quello che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. Si è davvero creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare col mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso".