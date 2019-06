Mondiale femminile, Italia ko con il Brasile (0-1) ma prima nel girone

Italia sconfitta dal Brasile per 1-0 nella terza e ultima giornata del girone C dei Mondiali di Francia, ma che conserva comunque il primo posto grazie alla miglior differenza reti. Sudamericane che devono accontentarsi della terza posizione.

LA GARA – Le verdeoro partono forte e si rendono pericolose con Debinha, ma le azzurre rispondono in contropiede con Bonansea e, al 29′, si vedono anche annullare una rete di Girelli per fuorigioco. Nella ripresa, dopo una traversa colpita da Andressinha, le brasiliane sbloccano il punteggio al 74′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Marta e concesso per un fallo di Linari su Debinha.