Italia, Calabria e Locatelli lasciano lo stage in anticipo

I due giocatori hanno lasciato in anticipo il ritiro

Redazione ITASportPress

Termina in anticipo lo stage della Nazionale italiana per il difensore Davide Calabria e per il centrocampista Manuel Locatelli. Il breve ritiro dell'Italia di Roberto Mancini, utile per fare gruppo e vedere le condizioni di determnati calciatori, è finito prima del previsto per il terzino del Milan e il centrocampista della Juventus che hanno lasciato questa mattina Coverciano.

I due calciatori, per motivi personali, sono stati costretti a dire addio e non prenderanno parte agli ultimi attimi dello stage che vedrà gli Azzurri impegnati questa mattina in un ultimo allenamento, probabilmente per una partitella.

Ad ogni modo, come precisato da Mancini, questo breve ritiro era più un modo per conoscere meglio le condizioni fisiche di alcuni calciatori, anche di Mario Balotelli, e dare soddifazione a qualche giovane emergente. Il gruppo dell'Italia, come detto, si scioglierà poi nelle prossime ore con i calciatori che torneranno ai rispettivi club.