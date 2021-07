Italia campione d’Europa: scommettitore punta forte ma poi scopre che…

Pensava di aver vinto dopo il successo degli Azzurri ma ha sbagliato la scommessa...

Redazione ITASportPress

300 dollari sull'Italiacampioned'Europa. Questa la scommessa che un uomo aveva fatto ben prima della finalissima di Euro 2020 tra Azzurri e Inghilterra. 1-1 ai tempi regolamentari, pari anche ai supplementari, poi lo spettacolo dei rigori e la grande festa per la squadra del CT Mancini e anche per questo scommettitore. Anzi no, qualcosa è andato storto.

ERRORE - Ebbene sì, perché pochi istanti dopo la parata decisiva di Donnarumma sul rigore di Saka, questo scommettitore si è reso conto che qualcosa non andava. 300 dollari sulla vittoria dell'Italia, sì, ma non all'Europeo bensì al prossimo Mondiale 2022. L'uomo ha commesso un clamoroso errore. Nonostante volesse puntare su Euro 2020, il suo "sguardo" è andato un po' oltre puntando fortissimo sul successo dell'Italia al prossimo torneo in Qatar.

Come si può vedere dal tagliando postato sui social, la scommessa – piazzata lo scorso 23 giugno al Borgata Hotel Casino & Spa di Atlantic City – indica chiaramente l'Italia come "2022 FIFA World Cup Champion". Questo significa che il fan ha dovuto smettere subito di festeggiare e che adesso dovrà fare il tifo per l'Italia ancora una volta dato che la sua giocata è assolutamente ancora valida...