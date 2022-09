Italia, contro l’Inghilterra c’è un tabù da sfatare

Azzurri in campo contro la Nazionale inglese venerdì sera in Nations League.

Vigilia di Nations League per la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che domani, venerdì 23 settembre, sfiderà l'Inghilterra per la quinta giornata della competizione. La formazione Azzurra lo farà in casa, davanti al pubblico di San Siro e sarà chiamata anche a sfatare un tabù relativo proprio allo stadio.

Come sottolineato da Calcio & Finanza, infatti, l’Italia torna a Milano e punta sull’entusiasmo di San Siro per vincere e cercare di mantenere la Lega A in Nations League ma dovrà fare i conti con un dato importante. Gli Azzurri dovranno sfatare il tabù del Meazza, visto che l’ultima vittoria della Nazionale nello stadio milanese risale addirittura al 16 ottobre 2012, quando arrivò il successo per 3-1 sulla Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2014.

Da quel momento in poi, la Nazionale ha disputato a San Siro altre sei gare, ottenendo in fila cinque pareggi, tra cui lo 0-0 contro la Svezia nel novembre 2017 che costò la qualificazione ai Mondiali 2018, e una sconfitta, nella gara giocata un anno fa contro la Spagna valida per le finali di Nations League. Proprio quella gara mise fine alla striscia di 37 incontri senza ko per la squadra del CT Mancini.