Italia, Di Lorenzo: “Contro Irlanda del Nord faremo grande partita. Jorginho? Lo aiuteremo”

L'esterno azzurro in gol nell'1-1 contro la Svizzera

Redazione ITASportPress

Un suo gol ha consentito all'Italia di trovare il pari nel delicato match contro la Svizzera. Un colpo di testa fondamentale per non perdere la sfida e trovarsi ancora avanti - almeno per la differenza reti - rispetto agli elvetici in vista dell'ultimo impegno del girone qualificatorio a Qatar 2022. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo che è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio per 1-1 nel match della notte.

VINCERE - Guarda subito avanti Di Lorenzo e pensa alla partita contro l'Irlanda del Nord: "Abbiamo una partita difficile in trasferta. Abbiamo questi due giorni per prepararla e dobbiamo portare a casa assolutamente la vittoria per raggiungere la qualificazione".

PARI - Sul pareggio con la Svizzera e il suo gol: "Siamo entrati un po' contratti in campo e abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Una volta sistemati questi problemi abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per questo pareggio ma lunedì faremo una grande partita". E sul gol: "Ovviamente sono contento però la felicità è a metà per questo pareggio. Dispiace, penseremo subito a lunedì per cercare la vittoria".

JORGINHO - Un pensiero anche al compagno di squadra Jorginho che ha fallitto il terzo rigore di fila con l'Italia: "Lo so ma è un grande campione e il nostro rigorista. Anche noi gli daremo una mano per passare questo momento".