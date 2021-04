Italia, è Grifo il quarto azzurro positivo al Covid

Mercoledì scorso la Figc ha stilato un comunicato in cui faceva sapere che tutto il gruppo degli azzurri del ct Mancini al suo rientro in Italia stato sottoposto a test molecolare, il cui risultato per alcuni di essi è stato comunicato positivo. Dopo Leonardo Bonucci e Marco Verratti due azzurri sono risultati positivi al Covid-19: si tratta di Alessando Florenzi del Psg e di Vincenzo Grifo del Friburgo. Entrambi erano già in quarantena dopo il rientro dall’impegno con l’Italia contro la Lituania. In totale sono ora quattro i giocatori contagiati in nazionale, il primo era stato proprio il difensore della Juventus che ha saltato il derby con il Torino e dovrà dare forfait anche nel recupero di mercoledì contro il Napoli. I due del Psg invece salteranno il match di andata di Champion League contro il Bayern Monaco di mercoledì prossimo.