Italia femminile, Bertolini: “Risultato incredibile. Stiamo facendo grandi cose…”

L’Italia femminile vince e convince. La squadra del ct Milena Bertolini ha battuto 2-0 la Cina e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del mondiale in Francia. Al termine della sfida, l’allenatrice azzurra ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole a caldo:

“Risultato incredibile. Una partita molto, molto difficile. Forse non abbiamo giocato bene, ma il risultato è bellissimo. Conta vincere anche in questi momenti. Non abbiamo giocato bene. Siamo state ciniche. Ieri il compleanno e oggi un regalo? Direi di sì. Stiamo facendo delle grandi cose. Un quarto di finale è qualcosa di incredibile. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti gli italiani. Del loro sostegno. Più le cose vanno avanti più si fa dura. Il loro supporto ci può aiutare anche a colmare qualche nostra lacuna”.