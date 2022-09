Italia femminile, Bertolini: “Vogliamo Mondiale a tutti i costi. Il mio futuro…”

NAZIONALE E FUTURO - Parlando della sua squadra: "Ripartire dopo delusione Europeo? L'Europeo non è andato come volevamo ma non tanto per il passaggio del turno ma per le prestazioni che abbiamo messo in campo. Ripartiamo dalla delusione che abbiamo avuto tutte e dalla voglia di dimostrare il valore di una squadra che non è quella dell'Europeo ma quella che ha fatto il percorso per arrivarci". In merito als uo futuro con il contratto in scadenza l'anno prossimo: "Il mio contratto scade dopo il Mondiale. Questo è il mio sesto anno, iniziato nel 2017, la Federazione penso che abbia apprezzato il mio lavoro e sento che la Federazione ha considerato tutto il lavoro fatto che non può essere limitato a tre partite".