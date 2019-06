Italia femminile, Boattin: “Bellissimo tutto questo interesse su di noi”

Sarà la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale del Mondiale femminile. Una sfida che il terzino Lisa Boattin, ai microfoni della FIGC, ha così presentato.

CINA – “Avevamo bisogno di un giorno di riposo, abbiamo ricaricato le pile e adesso non vediamo l’ora di giocare contro la Cina. Loro sono una squadra da non sottovalutare, stanno facendo un percorso di crescita importante, come noi. Si difendono molto bene e sarà importante finalizzare le occasione che creeremo. Noi stiamo bene, siamo fiduciose, ottimiste e tranquille. Siamo ovviamente felici di aver passato il turno come prime del girone. Per me essere qui è già un sogno: quando la ct mi chiamerà in causa, io mi farò trovare pronta”.

INTERESSE IN ITALIA – “Pensavo che attorno a noi potesse esserci entusiasmo, ma non così tanto. E’ qualcosa di bellissimo”.