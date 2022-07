Italia femminile, Cernoia positiva al Covid salta l’esordio all’Europeo

Brutte notizie per l’Italiafemminile di Milena Bertolini in vista dell'esordio all'Europeo: Valentina Cernoia è risultata positiva al Covid-19 e non sarà della gara. La notizia è stata resa nota dalla Figc che ha sottolineato come la centrocampista azzurra sia rimasta a Blackburn e non sarà quindi presente nella sfida di questa sera contro la Francia.