Italia femminile, Cincotta in pole per il ruolo di ct

Il caso Mancini ha rallentato in Federazione la ricerca del nuovo ct, ma l'idea sarebbe quella di affidare l'incarico a un uomo, supportato da Patrizia Panico, ex centravanti della nazionale ed ex allenatrice della Fiorentina, chiamata a facilitare l'inserimento nel gruppo del nuovo tecnico.

Accantonati nomi come quelli di Alberico Evani e Roberto Donadoni, a secco di esperienze nel calcio femminile e che hanno comunque declinato la proposta, secondo quanto riporta Tuttosport in pole position ci sarebbe Antonio Cincotta, a propria volta ex Fiorentina e reduce da due stagioni sulla panchina della Sampdoria femminile, il cui futuro è ancora appeso a un filo dopo l'iniziale decisione, poi rientrata, della nuova proprietà del club blucerchiato di non iscrivere la squadra alla Serie A, mantenuta sul campo dalle ragazze doriane al termine della passata stagione.

L'alternativa è rappresentata da Gianpiero Piovani, allenatore del Sassuolo femminile. L'ex bandiera del Piacenza (quattro campionati di Serie A negli anni '90) vanta una lunga esperienza nel calcio femminile: dopo l'esordio sulla panchina del Brescia nel 2017, vincendo una Supercoppa Italiana, Piovani allena il Sassuolo dal 2018. Appare però difficile che la società neroverde lasci partire il proprio allenatore a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A, fissato per il 16 settembre.

