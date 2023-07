I Mondiali femminili sono ormai partiti e lunedì sarà tempo di vedere all'opera anche l' Italia . Alla vigilia della sfida contro l'Argentina, il CT Milena Bertolini ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

La formazione azzurra debutterà al torneo iridato in Australia e Nuova Zelanda contro l'Albiceleste: "Negli ultimi allenamenti abbiamo fatto quello che di solito facciamo preparando le partite in Nazionale, partendo dalla nostra modalità di giocare per affrontare l’Argentina che è una squadra difficile perché ha giocatrici tecniche ed è caratterialmente molto forte", ha spiegato la Bertolini.