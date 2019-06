Italia femminile, Gama: “Primo posto? Nemmeno nelle più rosee aspettative all’inizio credevamo fosse possibile…”

Una sconfitta indolore contro il Brasile che vale l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale femminile da prima del girone. L’Italdonne vola al Mondiale di Francia ed entusiasma tutto il Paese. Un risultato al di sopra delle aspettative, forse, che regala davvero tanta emozione a tutte le protagoniste.

Tra queste, c’è Sara Gama, difensore della Juventus e capitano delle azzurre. Intervistata ai microfoni della Rai, ha commentato il ko per 1-0 contro il Brasile, arrivato solo con un calcio di rigore, per altro dubbio: “Siamo prime e nemmeno nelle più rosee aspettative all’inizio credevamo fosse possibile. Se possiamo migliorare? Sì, l’abbiamo dimostrato anche sul campo, continuiamo così e c’è davvero margine di miglioramento. Non era facile contro il Brasile perché è più in alto di noi nel ranking, è una grandissima squadra con grandi attaccanti, ma noi abbiamo retto bene e abbiamo avuto delle occasioni. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna sotto porta, ma va bene così”.