Italia femminile, Girelli: “Contro il Belgio per vincere. Tutto nelle nostre mani”

Cristiana Girelli , attaccante dell' Italia Femminile , ha parlato ai microfoni della FIGC dopo il pareggio contro l'Islanda e soprattutto in vista dell'ultima gara del girone contro il Belgio che sarà decisiva per il proseguimento dell'Europeo.

"Fare punti in questa partita (contro l'Islanda ndr) era l’unica soluzione per giocarci tutto nella prossima gara", ha esordito la calciatrice azzurra. "La squadra, a parte in occasione del primo gol preso a freddo in avvio, ha dimostrato voglia di vincere, rabbia a volte anche troppa e questo ci ha portato ad affrettare un po' le giocate. Siamo sulla strada giusta, ricarichiamo le pile perché contro il Belgio sarà un’altra battaglia a vincere. È tutto nelle nostre mani, sapevamo che passava tutto da queste due gare e lo sapevamo anche dopo la Francia", le parole della Girelli.