Italia fuori dal Mondiale: arriva anche lo sfottò… della Svizzera

Gli svizzeri ironizzano sulla mancata qualificazione della Nazionale italiana a Qatar 2022

La presa in giro e lo sfottò nello sport c'è sempre stata e sempre ci sarà. Ma in questo caso fa davvero male perché parla dell'Italia e della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. La sconfitta al playoff contro la Macedonia del Nord ha suscitato grande stupore e ha scatenato l'ironia delle tifoserie rivali. Se tra i primi a sottolineare il fallimento azzurro erano stati gli inglesi tra tabloid e curiosità social, nelle scorse ore anche i vicini della Svizzera hanno "preso in mano" la situazione e stuzzicato con la loro ilarità.