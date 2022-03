Italia fuori dal Mondiale: la ‘gufata’ e le scuse di Schweinsteiger

L'ex centrocampista sembrava tifare per gli Azzurri ma il suo messaggio non ha portato bene...

L'Italia è fuori da Qatar 2022. Niente Mondiale per gli azzurri dopo il playoff perso contro la Macedonia del Nord. Una sfida davvero strana dove una rete al 92esimo minuto di gioco ha ammutolito il Renzo Barbera di Palermo e tutti i tifosi della Nazionale italiana. Per l'occasione, Mancini e i suoi hanno avuto un fan d'eccezione che, però, ha finito per "portare sfortuna"... Parliamo di Bastian Schweinsteiger, storico centrocampista tedesco, che sui social, al momento del fischio d'inizio del match dell'Italia aveva mandato un messaggio d'augurio agli eterni rivali.