Italia-Germania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Potrebbe essere un'Italia quasi completamente nuova quella che il commissario tecnico Azzurro pare intenzionato a schierare contro la Germania. Fatta eccezione per Donnarumma, ci saranno diversi cambi rispetto al passato. Possibile impiego di Scamacca come titolare con Belotti in panchina. Pellegrini e Politano potrebbe aiutarlo completando il reparto. In mezzo si riparte da Tonali.