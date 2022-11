Italia-Germania U21, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17:30 per la sfida amichevole.

Italia-Germania U21 si gioca oggi, sabato 19 novembre 2022 alle ore 17:30. Si tratta di una sfida amichevole che vedrà impegnati gli Azzurrini del CT Nicolato . Ultima gara dell'anno per la formazione Nazionale.

Italia-Germania U21, le ultime

Test importante per l'Italia U21 di Paolo Nicolato che dopo essersi guadagnata la qualificazione ai Campionati Europei di categoria che si svolgeranno in Romania e Georgia tra il 9 giugno ed il 2 luglio 2023, continua la sua marcia di crescita. Davanti ci saranno i quotati tedeschi della Germania, campione d’Europa in carica.