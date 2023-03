Italia, Gnonto: “Ancora intimorito da Mancini. Vialli? Sue parole sempre con me”

Gnonto ha, infatti, subito spiegato che quel "timore reverenziale" verso il CT Mancini ancora non gli è passato: "La verità? Provo la stessa sensazione. Mi ricordo quando ero piccolo all’Inter e lui allenava la prima squadra: era un idolo e non mi sarei mai aspettato di essere in Nazionale con lui".

Ancora sulla sua crescita e l'essere in Nazionale: "Mi sembra un sogno: vengo da Baveno e non mi sarei mai aspettato un giorno di arrivare in Premier o di ricevere complimenti da giocatori del genere. Vivo tutto con grande orgoglio e cerco sempre di impegnarmi per migliorare".