Italia, Gnonto da record ma triste: “Mio gol non conta con una sconfitta così”

Autore di uno dei due gol che hanno reso la sconfitta dell' Italia meno amara contro la Germania, per Wilfried Willy Gnonto è stata comunque una serata da ricordare anche se avrebbe preferito tutto un altro clima. Il calciatore italiano ha stabilito un nuovo record: quello del più giovane marcatore nella storia della Nazionale Azzurra.

Come riportato da Opta, infatti, a 18 anni e 222 giorni, Gnonto ha battuto Bruno Nicolè (18 anni e 259 giorni nel 1958 contro la Francia).

POST GARA - Ai microfoni di Rai Sport dopo il 5-2 subito, Gnonto ha anche commentato il suo traguardo anche se la gioia è stata molto limitata: "E' una sconfitta pesante per tutti noi ma cercheremo di migliorare". "E' stata una gara totalmente diversa, loro hanno giocato meglio dell'altra gara, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso molto a vuoto". A proposito della sua rete, la prima con l'Italia: "Dopo una sconfitta del genere sarebbe stata la stessa cosa se avessi segnato io o un altro compagno".E ancora: "K.o. che aiuta a crescere? Penso si sia visto. In questo momento sono più avanti noi e lavoreremo per arrivare a questo livello".