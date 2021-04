Italia, Gravina smentisce l’esistenza di un focolaio in ritiro: “Lo dicono i dati”

Oggi durante la riunione del Consiglio Federale, incontro iniziato alle ore 12 in modalità videoconferenza, sono stati toccati importanti argomenti all’ordine del giorno erano. C’era attesa per le comunicazioni del presidente Gravina, per le modifiche regolamentari e per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. Ha parlato il presidente della Figc Gravina sulla questione contagi avvenuta durante lo scorso ritiro spiegando tutto sul protocollo sanitario applicato: “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo – ha spiegato il numero uno della Figc in conferenza stampa -. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”. Ma il quotidiano Repubblica nei giorni scorsi, ha svelato che sarebbero saliti a 27 i contagiati, tra i quali 8 calciatori (Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno, Sirigu, Bernardeschi, Pessina) e una serie di componenti dello staff, dai fisioterapisti ai dirigenti e persino gli operatori tv, oltre ai componenti dello staff tecnico del ct Mancini. Tra questi ultimi, anche l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi, ricoverato allo Spallanzani.