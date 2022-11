Italia, Grifo: “Un orgoglio essere qui. Doppietta? Sento la stima di tutti”

Vincenzo Grifo , attaccante dell' Italia , ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 3-1 contro l'Albania. Il calciatore ha proseguito il magic moment iniziato nel weekend col suo Friburgo quando aveva fatto una tripletta, ribadendosi letale vicino alla porta. Per lui una doppietta oggi.

"Di nuovo in gol? L'altra volta con l'Estonia e oggi pure. Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia", ha detto Grifo. "Mancini ha sempre dimostrato di credere in me? Una situazione splendida, giocare per questi colori fa sempre tanto tanto piacere, è un orgoglio essere qui con grandi giocatori. Farò sempre tutto per essere qui".