Italia-Inghilterra, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Italia-Inghilterra, le ultime

C'è grande attesa per la partita di questa sera tra l'Italia e l'Inghilterra. Ancora diversi dubbi per il CT Mancini che dovrebbe affidarsi in avanti a Retegui del quale ha detto in conferenza: "È un centravanti classico, vedo che molti lo paragonano a Denis, a me ricorda Batistuta quando arrivò in Italia". Per il resto i compagni di reparto in avanti saranno Pellegrini e Berardi confermando la volontà di affidarsi al 4-3-3. Donnarumma tra i pali con Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola in difesa. In mezzo al campo Barella, Jorginho e Verratti.