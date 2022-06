Italia-Irlanda U21, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 17:30 la gara decisiva per l'Europeo di categoria.

Redazione ITASportPress

Basta un pari per l'Europeo 2023 di categoria. Si gioca oggi Italia-Irlanda U21, match fondamentale per la formazione del CT Nicolato per strappare il pass al prossimo torneo per Nazionali. Appuntamento alle ore 17:30 allo stadio Del Duca di Ascoli.

Italia-Irlanda U21, probabili formazioni

Obiettivo fare almeno un punto e andare all'Europeo. Per questa ragione non ci saranno sconti per i rivali. Queste le probabili formazioni di Italia-Irlanda U21:

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Cambiaso, Pirola, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Cambiaghi, Pellegri, Vignato.

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O'Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Noss; Kayode.

Dove vederla

Italia-Irlanda U21 si giocherà questa sera, martedì 14 giugno 2022, allo Stadio 'Del Duca' di Ascoli Piceno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.30.

La sfida valevole per le qualificazioni alla fase finale degli Europei Under 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Quindi tutti gli appassionati della Nazionale azzurra e nel caso specifico degli Azzurrini potranno godersi live la sfida.

Per chi preferisse la visione in live streaming e non potesse gustarsi il match in tv, esiste la possibilità di seguire la gara dell'U21 Italia-Irlanda anche con il servizio gratuito di Rai Play. In questo caso basterà scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc e notebook.