Italia-Islanda femminile: probabili formazioni e dove vederla

Dopo l'esordio decisamente negativo contro la fortissima Francia, la Nazionale italiana della CT Bertolini si accinge alla seconda uscita dell'Europeo. Oggi, giovedì 14 luglio va in scena Italia-Islanda femminile , per la seconda giornata del girone. Grande attesa per la reazione delle Azzurre chiamate a fare punti per sperare di proseguire nel torneo.

In campo la migliore formazione possibile per le due Nazionali. Queste le probabili scelte per Italia-Islanda femminile :

La partita degli Europei tra Italia-Islanda femminile potrà essere vista dagli appassionati in diverse modalità. La seconda gara degli Europei femminili tra Italia e Islanda, in programma giovedì 14 luglio 2022, verrà disputata al "Manchester City Academy Stadium" di Manchester. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00. La gara sarà visibile in diretta gratis, in chiaro, sulla Rai, che trasmetterà la partita su Rai 1. L'alternativa per seguirla in diretta tv è rappresentata da Sky. In questo caso, per gli abbonati, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Football (203) e il canale numero 251 del satellite.