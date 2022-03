Italia k.o. con Macedonia, tifoso sorride: vince scommessa da 110 mila euro

Un uomo ha scommesso contro la Nazionale italiana e ha vinto

L' Italia del calcio è rimasta decisamente delusa e affranta dalla sconfitta contro la Macedonia e dall'eliminazione dal playoff che avrebbe potuto dare la qualificazione agli Azzurri per il Mondiale in Qatar. Un intero Paese senza parole per questo risultato sportivo che ha colpito un popolo nella sua interezza. O quasi... Ebbene sì, perché in realtà almeno un appassionato è rimasto assolutamente contento dello 0-1 con cui i macedoni si sono imposti contro la Nazionale di Roberto Mancini. Il motivo? Una scommessa che gli ha permesso di vincere una cifra davvero importante.

Come riportato da La Nazione, infatti, un uomo a La Spezia avrebbe scommesso circa 1500 euro sulla vittoria della Macedonia del Nord per una rete a zero contro l'Italia. Data 20-1, tale scommessa è andata, come noto, in porto. L'individuo si è così portato a casa circa 110 mila euro. Un colpo di fortuna pazzesco per il quale lo scommettitore dovrà ringraziare a lungo l'attaccante macedone Trajkovksi, autore del gol vittoria per la sua nazionale. Da quanto si apprende non si sanno le generalità della persona "fortunata" e decisamente poco"patriottica" ma pare che tale scommessa sia partita da una sala in periferia di La Spezia.