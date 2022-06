Italia, la grinta social di Mancini: “Ora dobbiamo lavorare di più”

Testa sulle spalle e duro lavoro. Questa la ricetta dell'Italia di RobertoMancini che dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar e la recente delusione nella Finalissima contro l'Argentina deve ripartire. L'occasione arriva dalla Nations League dove, dopo il pari all'esordio contro la Germania, è arrivata la vittoria per 2-1 contro l'Ungheria. Un successo che mette la formazione Azzurra in vetta al raggruppamento a quota 4 punti ma con il desiderio e la voglia di continuare a fare bene.