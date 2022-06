Italia, l’esordio di Frattesi: “Emozione più grande della carriera. Ho grandi sogni”

Il centrocampista ha spiegato la gioia per l'esordio con la formazione azzurra di Mancini

Ha dato tanto nel primo tempo facendo una buona gara poi è leggermente calato nella ripresa. Davide Frattesi , centrocampista debuttante con la maglia dell' Italia , può essere soddisfatto della sua prima uscita con l'Azzurro dei grandi e della sua prova contro la Germania nella prima partita di Nations League. Il calciatore ha descritto ai microfoni di Rai Sport le sue emozioni per la gara dando uno sguardo anche al futuro.

ESORDIO - "Che emozione è stata fare il debutto con l'Italia di Mancini? Grande emozione per l'esordio, non me lo aspettavo. Ringrazio tutto lo staff del Sassuolo, è stata l'emozione più grande della mia carriera. Siamo dei ragazzi giovani, cercheremo di dare il massimo: le basi ci sono". Poi a livello personale: "Io sono un ragazzo di periferia che ha grandi sogni: uno l'ho realizzato stasera (ieri ndr), sono felicissimo".