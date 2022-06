Aveva detto addio alla Juventus, ma non ancora al calcio, solamente poche settimane fa. Ora Giorgio Chiellini ha salutato la Nazionale italiana prendendo parte alla Finalissima contro l'Argentina. Un addio amaro per il difensore dell'Italia che ha giocato solo il primo tempo venendo sostituito all'intervallo. La storia del giocatore e l'Azzurro si ferma a 37 anni, 9 mesi e 18 giorni ma non un "record".