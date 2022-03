Italia-Macedonia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida della Nazionale italiana per il playoff Mondiale

Redazione ITASportPress

Italia-Macedonia si gioca oggi, giovedì 24 marzo alle 20:45 per la prima gara del playoff mondiale. La vincente della sfida odierna affronterà la vincitrice tra Turchia e Portogallo. La squadra di Mancini è carica e vuole strappare il pass per Qatar 2022.

Italia-Macedonia, le formazioni

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per entrambe le Nazionali. L'Italia si affiderà a Donnarumma tra i pali mentre in difesa potrebbe toccare a Mancini e Bastoni come centrale per sostituire Bonucci e Chiellini. In mezzo al campo trio Barella-Jorginho-Verratti. In avanti con Immobile ci saranno Insigne e Berardi a completare il tridente.

La Macedonia non avrà a disposizione Elmas e punterà su un modulo tosto per fare densità e ripartire. 4-5-1 possibil per la squadra di Milevski che in avanti vedrà l'ex Palermo Trajkovski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da.Babunski, Bardhi, Ademi, Trajkovski; M.Ristovski. Ct. Milevski.

Dove vedere la partita

Italia-Macedonia del Nord si disputerà come anticipato oggi, giovedì 24 marzo 2022 allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.Il fischio d'inizio della gara, valida come "semifinale" dei playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20:45.

La partita della Nazionale italiana sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai, come sempre il canale di riferimento sarà Rai 1

Italia-Macedonia del Nord sarà visibile anche in diretta streaming in maniera gratuita su Rai Play. Con questa modalità, per vedere la partita degli Azzurri, basterà collegarsi al sito tramite pc o scaricare l'app sul proprio dispositivo mobile.