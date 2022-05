Italia, Mancini: “Bisogna trovare giocatori, ma non bisogna stravolgere tutto”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale

"Prima di tutto bisogna trovare i giocatori, ci sono dei ragazzi con noi da tempo e pian piano entreranno in pianta stabile. Cambieremo un po’ di cose, ma non possiamo stravolgere tutto all’improvviso. A parte l’Argentina, ci saranno gare importanti in Nations League. Insigne e Immobile sono ragazzi che hanno fatto tanto in questi 4 anni straordinari per l’Italia, vanno solo elogiati per tutto. Insigne vedremo quello che farà in Canada. A Immobile dico di stare tranquillo e di leggere meno i giornali. Tonali è un giocatore con qualità che ha già esordito con noi due anni fa. Può fare ancora meglio. Anche se nella zona di centrocampo non siamo messi malissimo. Scudetto? É stato un campionato bellissimo, sia per la parte della classifica, sia per la salvezza, così come per l’Europa. Non so chi vincerà sinceramente, anche se il Milan ovviamente è avvantaggiato. Il Milan lo meriterebbe, ma anche l’Inter perché è stato un grande campionato fino alla fine".