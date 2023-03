Italia, Mancini: “Contro Malta tutto da perdere. Sono tranquillo”

INGHILTERRA - Parlando della prima gara contro l'Inghilterra: "Quando si gioca una partita e le cose non vanno bene si pensa a cosa migliorare. E vanno viste le cose anche in modo giusto. Ce ne sono state di buone seppur con qualche errore. Se riusciamo a giocare come nei primi 15' e come tutto il secondo tempo con l'Inghilterra, avremo delle grandi soddisfazioni. L'autostima? Non è vero che ci manca, purtroppo quando si giocano partite importanti può capitare di perdere. Se si va a vedere la partita, a parte dopo l'1-0, non è che ci sia stata una grande supremazia da parte inglese. Non è un risultato giusto ma va accettato. Andremo a vincere a Wembley".