Italia, Mancini è già all’Europeo: “Se il campionato finisse prima…”

Cosa c’è di meglio nello sport che battere un record? Semplice, provare a migliorarlo ancora o magari migliorarne altri. Non è un concetto rivoluzionario, ma semplicemente il segreto di molti sportivi di alto livello per restare in quota.

Il concetto si applica anche all’Italia di Roberto Mancini, che dopo aver ottenuto la qualificazione all’Europeo 2020 con tre turni di anticipo, come mai successo prima nella storia della Nazionale, è pronta per giocare al massimo anche le ultime partite del girone con l’obiettivo, dichiarato dallo stesso ct alla vigilia della gara in Liechtenstein, di chiudere a punteggio pieno.

“Sarebbe bello fare 30 punti per essere testa di serie al sorteggio, l’obiettivo è quello, insieme a quello di trovare dei giovani in vista del post Europeo e di gratificare chi finora non ha giocato tanto”.

Il girone di qualificazione non era certo impossibile e allora Mancini si concentra già sulle amichevoli di primavera: “Sarebbe bello affrontare avversari di valore. Contro la Bosnia e l’Armenia siamo andati sotto, ma se all’Europeo troveremo squadre che giocano ci troveremo meglio per le nostre caratteristiche”.

Proposito lodevole e raggiungibile, molto meno quello di far concludere prima il campionato appena iniziato in modo da avere più tempo per la preparazione…: “Sappiamo che non è possibile…” ha sorriso sibillino il ct.