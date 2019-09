Italia, Mancini: “Formazione nuova contro la Finlandia. Serve più tensione”

Si avvicina il momento della sfida contro la Finlandia. L’Italia vuole continuare il filotto di successi sotto la guida di Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Contro la Finlandia quattro, cinque cambi, rispetto alla gara contro l’Armenia, ci saranno di sicuro. Abbiamo bisogno di gente fresca. Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini al posto di Barella? Forse. Sensi per Verratti squalificato? Questa è l’unica cosa sicura. In attacco potrei lasciare gli stessi di giovedì o fare uno, due cambi fin dall’inizio. Stasera ci sarà da correre abbastanza. Una partita fuori casa, contro la Finlandia, che è la squadra più in forma del girone, ha grande importanza. Voglio solo un po’ più di attenzione da parte dei ragazzi. Non è mancato l’approccio nell’ultima gara ma voglio più tensione dall’inizio. Non è andata male la difesa contro l’Armenia, non mi pare che i nostri avversari abbiano tirato spesso verso la nostra porta”.