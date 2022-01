Italia, Mancini ha scelto il sostituto di Chiesa

Il possibile calciatore che prenderà il posto di Federico Chiesa nella rosa Azzurra

Redazione ITASportPress

L'infortunio di Federico Chiesa è stata una brutta botta da digerire, per la Juventus ma anche per la Nazionale italiana di Roberto Mancini che a marzo dovrà affrontare il playoff per il Mondiale senza uno dei suoi giocatori più forti. Una dura notizia da digerire che dà spazio a diverse analisi su chi dovrà poi prendere il posto dell'esterno nella rosa Azzurra.

In tal senso, il CT dell'Italia starebbe tenendo d'occhio Zaccagni. Mancini deve far fronte al ko di Chiesa in vista degli spareggi mondiali che vedranno la Nazionale sfidare la Macedonia del Nord e poi una tra Turchia e Portogallo. Secondo Repubblica il Mancio starebbe pensando all'esterno offensivo della Lazio per sostituire lo juventino.

Le recenti prestazioni dell'ex Hellas Verona hanno colpito l'allenatore Campione d'Europa e le sue caratteristiche tecniche - dribbling e rapidità e bravura nell'uno contro uno - possono essere molto utili. La decisione finale verrà presa più in là, ma questi due mesi potrebbero essere importanti per Zaccagni per diventare il sostituto di Chiesa nell'Italia.