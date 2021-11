Italia, Mancini in ansia per Bonucci e Chiellini: rischiano forfait contro Svizzera

I due centrali infortunati

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci mettono in ansia Roberto Mancini e la Nazionale italiana. Attualmente i due calciatori, fondamentali nella Juventus di Massimiliano Allegri e per la formazione Azzurra, sono out per problemi fisici come confermato dalla gara dei bianconeri ieri contro la Fiorentina che ha visto la coppia difensiva non scendere in campo.