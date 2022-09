Italia, Mancini: “Inghilterra? Ci vuole entusiasmo, da sempre nostra forza”

ITALIA - "L'entusiasmo c'è sempre, soprattutto in vista di una partita così bella. In palio ci sono punti per un gruppo apertissimo, l'entusiasmo c'è per forza", ha spiegato il Mancio. "Tonali non s'è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa". Sul sistema di gioco e sulla possibilità di cambiare qualcosa rispetto al passato: "Se cambiando il sistema si riuscisse a vincere, allora verrebbe cambiato ogni partita. Io non credo cambi molto, la nostra Nazionale ha una identità che è quella che ci ha portato a far bene per tanto tempo". Su come sta la squadra e lo spirito del gruppo: "Uno spirito la squadra ce l'ha, giocano insieme da tanti anni e sanno cosa devono fare in queste partite. Sarà una gara molto dura. Deve esserci lo spirito di squadra che ha sempre contraddistinto la nostra Nazionale e poi dobbiamo provare a giocare bene. Giocare semplice è sempre la cosa migliore".