Italia, Mancini: “Ottimismo per l’Europeo. Svizzera fastidiosa, Galles può essere la sorpresa”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport di Nazionale in vista di Euro 2020 e non solo. Ecco le sue parole:

EUROPEO – Italia-Turchia, poi Svizzera e Galles, il ct fa il punto sul girone: “Il gruppo non è così semplice come tutti dicono. Però possiamo essere ottimisti. Chi desta qualche preoccupazione in più? Non so. Credo che tutte e tre non hanno nulla da perdere. Hanno bravi giocatori e giovani. Svizzera sempre fastidiosa. Conosce perfettamente il calcio italiano. Il Galles può essere la sorpresa. Anche la Turchia ha fatto 4 punti contro la Francia nel suo girone di qualificazione”.

GIOVANI – “Senza stage ho chiamato molti giovani. Sì, è vero. Era l’unico modo per conoscere questi ragazzi più in fretta”, ha detto Mancini. “Stefano Turati? (portiere del Sassuolo che ha esordito ieri contro la Juventus ndr) Siamo messi bene in porta. Sono contento per lui e speriamo dimostri di essere bravo”.

ROSA AZZURRA – “Il gruppo è delineato. Poi se esce qualche giovane, alla Paolo Rossi o Schillaci… ci farebbe piacere”. “Il nostro attacco? La speranza è di continuare bene così. Crediamo non solo in Immobile ma anche nel Gallo e in qualche altro”.

ENTUSIASMO – “Ho richiamato il clima delle ‘notti magiche’. Serve l’entusiasmo. Non è facile vincere sempre, anche quando incontri Nazionali non di primissima fascia. Per questo serve un clima positivo. Abbiamo fatto punteggio pieno come il Belgio quindi è anche giusto essere positivi”.

SERIE A – “Inter in vetta? Merita di essere in cima con la Juventus ma è presto per parlare di scudetto. Per il campionato dispiace non ci siano Roma, Lazio, Milan e Napoli a combattere”. “Cristiano Ronaldo? Ci sta in una stagione che ci siano dei momenti di alti e bassi”.