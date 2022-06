Italia, Mancini: “Per ripartire ci vuole tempo. Ho fiducia nei giovani”

Le parole del ct dell'Italia

"Stasera l'Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene. Ci vuole un po' di tempo, non qualche mese. Poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita. Il calcio è questo, non meritavamo di andar fuori e siamo andati fuori, dobbiamo accettarlo, Lo sport è questo. Siamo tutti un po' delusi ma dobbiamo pensare al futuro ma ce la metteremo tutta. Io ho sempre fiducia nei giovani. Devo accettare quello che mi dicono. La Nazionale per i piu' giovani deve essere un punto di arrivo. Deluso? No, sono cose capitano, dobbiamo accettare quello che i ragazzi ci dicono".