Italia, Mancini: “Rimasto CT per prenderci una rivincita al Mondiale 2026”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana.

Redazione ITASportPress

Intervista al Corriere della Sera per il CT dell'Italia Roberto Mancini che sta affrontando con grande tristezza e amarezza questi giorni che vedono le altre Nazionali impegnate al Mondiale in Qatar. Dopo la mancata qualificazione al torneo iridato, sono arrivate tante critiche e pressioni anche affinché lasciasse il ruolo. Eppure, il Mancio è rimasto e lo ha fatto per una questione di giustizia e voglia di rivincita.

"Non credo alle maledizioni. Prima o poi cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo", ha detto Mancini. "Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo. Il Mondiale del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo 2024 in cui vogliamo difendere bene il titolo".

"Se è più la gioia per l'Europeo vinto o la delusione per il mancato Mondiale? Prevale la delusione, che è forte e non mi abbandona mai. Magari tra quattro anni, quando il Mondiale ce lo potremo riprendere, questo senso di vuoto passerà. Ora è così. E lo sa perché fa tanto male? Perché dovremo aspettare prima di cancellare la macchia. Sento la stessa delusione che ho provato quando con la Sampdoria ho perso la finale di Champions: sapevo che non l’avrei rigiocata".

Su Qatar 2022, poi, Mancini dice la sua: "Vedrò qualche partita, non tutte, le più interessanti e belle. Favorita? L’Argentina e non solo perché ha Messi. Contro di noi a giugno mi ha fatto una grande impressione. In assoluto penso che sia arrivato il momento di una sudamericana". E sulle europee: "Il campionato d’Europa sotto certi aspetti è più difficile del Mondiale. La Francia, anche senza Benzema, è forte. Così come Germania e Belgio e prima o poi l’Inghilterra riuscirà a vincere qualcosa...".