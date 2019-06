Italia, Mancini: “Voglio vincere Europei e Mondiali. Sulla Serie A dico che…”

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport. Italia, Serie A e tanto altro tra i temi affrontati dal mister di Jesi. Eccone alcuni passaggi:

“Il mancato affetto per l’Italia in precedenza? Che gli sportivi italiani non avessero più affetto per la Nazionale era grave. La Nazionale è la squadra di tutti, ha regalato momenti incredibili di felicità. Quando siamo arrivati c’era demoralizzazione, ma purtroppo questi momenti capitano”, ha detto Mancini che poi ha proseguito: “‘Non ci sono i giocatori, non c’è niente’, mi dicevano. Ma in Italia sono sempre nati i giocatori di calcio. Una delle poche cose che c’è sempre stata”.

OBIETTIVI – “Noi dobbiamo fare punti per migliorare il ranking. Sono contento per come i ragazzi si comportano. Se rappresenti l’Italia devi provare gioia, emozione e onore. E’ questo il sentimento che vedo nei miei giocatori. Io voglio arrivare a vincere Europei e Mondiali. Non so se le altre Nazionali sono d’accordo ma questo è il nostro pensiero comune, anche perché non vinciamo gli Europei dal ’68”.

SERIE A – “Dovrebbero esserci due tre squadre in grado di competere in Serie A fino alla fine. Così può salire la qualità. Non sono le amichevoli che fanno i calciatori, ci vuole la pressione. Ogni partita è un miglioramento“. E a proposito del campionato, Mancini parla anche del ritorno in Italia di Conte, all’Inter: “Penso che possa fare bene. Non è semplice trovare giocatori che facciano fare il salto di qualità. E quelli li prendono Real Madrid, Barcellona, Manchester United, club che hanno fatturati incredibili. Peccato che gente come Hazard non sia in Italia”.