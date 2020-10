Italia-Olanda, De Roon squalificato ma presente allo stadio: il messaggio ironico sui social

Marten De Roon assente per squalifica in Italia-Olanda ma presente sugli spalti per fare il tifo per la propria Nazionale e godersi lo spettacolo di quello che, di fatto, è il suo stadio. Il centrocampista dell’Atalanta ha colto l’occasione per visitare il nuovo impianto dei nerazzurri per il match di Nations League tra gli Azzurri di Mancini e gli Oranje di De Boer. Sui social, non poteva mancare il suo messaggio, sempre ad alto tasso ironico.

De Roon scherza: il post social

Invitato o imbucato? Resta tutto da capire, ma l’importante è che De Roon sia stato presente e si sia mostrato, come di consueto, sotto vesti simpatiche. Sui suoi profili social Instagram e Twitter, eccolo con tanto di mascherina a guardare i compagni di Nazionale ed in generale i tanti amici, impegnato nella sfida tra Italia e Olanda. “Sempre importante avere un ottimo rapporto con la sicurezza dello stadio”, ha scritto il centrocampista. Tra le varie risposte, quelle dell’Atalanta e anche quella dello stesso profilo ufficiale dello stadio che hanno mostrato il loro gradimento nell’averlo come ospite…