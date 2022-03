Italia, Pessina: “Siamo carichi. Sappiamo cosa c’è da fare”

Le parole del centrocampista Azzurro

Una vittoria col Bologna in campionato con la sua Atalanta, poi via, partenza per Coverciano e testa all'Italia e al playoff Mondiale. Matteo Pessina è partito subito per raggiungere il raduno degli Azzurri di Roberto Mancini dopo aver giocato il posticipo domenicale con la sua Dea. Adesso, massima concentrazione per andare in Qatar. Il centrocampista, intercettato da Sky ieri notte all'arrivo nel ritiro dell'Italia, ha parlato in modo molto preciso della Nazionale che affronterà la Macedonia giovedì sera e successivamente, in caso di vittoria, una tra Turchia e Portogallo.